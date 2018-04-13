МИД нашел альтернативу Telegram

Российский МИД напомнил, что в случае блокировки Telegram следить за новостями внешнеполитического ведомства можно в мессенджере Viber.

«Дорогие подписчики, новости МИД вы можете узнавать в нашем сообществе в Viber», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

МИД также напомнил, что у ведомства есть аккаунты в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.