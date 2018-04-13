В работе Telegram начались сбои

Пользователи сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram; сбои фиксируют в Европе, а также на европейской части территории России.

Сбой произошел после 12.30 мск.

Пользователи испытывают проблемы с подключением к мессенджеру (75%) и отправкой сообщений (25%), передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции.

В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки, несмотря на решение Таганского суда Москвы.

Представители Роскомнадзора сообщили, что процедура ограничения доступа к Telegram будет организована после получения ведомством соответствующего решения Таганского суда Москвы.