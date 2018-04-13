ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации «Лидер»

В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Лидер».

Отмечается, что НКО «Лидер» не являлось участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2018 года организация занимала 488-е место в банковской системе России, передает ТАСС.

НКО «Лидер» не предоставляло в уполномоченной орган своевременную и полную информацию по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю, чем нарушило законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также на балансе НКО образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов.

Таким образом, «надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО «Лидер» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов», сообщает ЦБ.

Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у костромского «Конфидэнс банка».