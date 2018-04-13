ЦБ отозвал лицензию у костромского банка

Банк России принял решение об отзыве с 13 апреля лицензии на осуществление банковских операций у костромского «Конфидэнс банка».

Проблемы в деятельности «Конфидэнс Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка и наличие оснований для банкротства, говорится в сообщении на сайте Банка России.

Также, по данным ЦБ, «Конфидэнс Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк России неоднократно применял в отношении «Конфидэнс Банк» меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе банка с рынка банковских услуг.

«Конфидэнс Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля кредитная организация занимала 271 место в банковской системе России.