Помпео заявил о сокращении числа американских военных в Сирии

Вашингтон уже сократил число американских военных в Сирии, США рассчитывают на помощь государств-партнеров, заявил кандидат на пост госсекретаря, директор ЦРУ Майкл Помпео.

В комитете по иностранным делам Сената США он заявил, что глава государства Дональд Трамп желает сократить число американских военных в Сирии.

«И сегодня у нас там их меньше, чем было определенный промежуток времени назад», – приводит ТАСС слова Помпео.

На просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что американских военных выведут из Сирии после победы над террористической организацией «Исламское государство*», Помпео ответил, что «обсуждение продолжается».

Он сказал, что Белый дом надеется привлечь на свою сторону силы партнерских стран.