Командиры ВСУ на южнодонецком направлении отказались выполнять задачи

Tекст: Вера Басилая

В силовых структурах сообщили, что командиры украинской группировки на южнодонецком направлении самовольно отстранились от выполнения задач, передает ТАСС.

В результате, как отметили собеседники агентства, фактический контроль и координация над подразделениями противника были полностью утрачены, что привело к дезорганизации и сбоям в логистике.

В силовых структурах пояснили, что высшее командование ВСУ требует непрерывной переброски украинских военных для обороны населенного пункта Комар, расположенного на границе с Днепропетровской областью. По словам источников, удержание этого населенного пункта считается одной из ключевых задач для украинской стороны на данном участке.

Собеседники агентства подчеркнули, что постоянные попытки укрепить оборону приводят к значительным потерям среди украинских военнослужащих. По их данным, большинство бойцов гибнет группами, даже не достигая назначенных позиций.

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