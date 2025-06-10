Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
Стало известно об отсутствии контроля над ВСУ на южнодонецком направлении
Командиры ВСУ на южнодонецком направлении отказались выполнять задачи
Украинские командиры, действовавшие на южнодонецком участке фронта, прекратили координацию, самовольно отстранились от выполнения задач, что фактически парализовало работу и логистику украинских подразделений, сообщили в силовых структурах.
В силовых структурах сообщили, что командиры украинской группировки на южнодонецком направлении самовольно отстранились от выполнения задач, передает ТАСС.
В результате, как отметили собеседники агентства, фактический контроль и координация над подразделениями противника были полностью утрачены, что привело к дезорганизации и сбоям в логистике.
В силовых структурах пояснили, что высшее командование ВСУ требует непрерывной переброски украинских военных для обороны населенного пункта Комар, расположенного на границе с Днепропетровской областью. По словам источников, удержание этого населенного пункта считается одной из ключевых задач для украинской стороны на данном участке.
Собеседники агентства подчеркнули, что постоянные попытки укрепить оборону приводят к значительным потерям среди украинских военнослужащих. По их данным, большинство бойцов гибнет группами, даже не достигая назначенных позиций.
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