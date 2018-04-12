После ДТП в Подмосковье госпитализированы шесть детей

В результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Пушкинском районе Московской области госпитализированы шесть детей и трое взрослых, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Подмосковью.

«В настоящий момент шестеро детей и трое взрослых доставлены в больницу», – сказал собеседник РИА «Новости».

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автобусом с детьми.

По данному факту начата доследственная проверка. На месте работают опытные следователи и криминалисты, добавила представитель ГСУ.

Прокуратура Московской области также начала проверку по факту аварии.

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с экскурсионным автобусом в Пушкинском районе Московской области. В автобусе находились 54 человека, в том числе 40 детей. В аварии погиб один человек – водитель легкового автомобиля, 15 детей пострадали.