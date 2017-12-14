В ДТП в Подмосковье пострадали 15 детей

В результате ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Пушкинском районе Московской области пострадали 15 детей.

Как сообщил источник ТАСС, столкновение экскурсионного автобуса с легковым автомобилем было лобовым. По его словам, за медицинской помощью обратились 15 детей.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

О том, что автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье, сообщалось ранее в четверг.