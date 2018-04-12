Автобус с 40 детьми попал в ДТП в Подмосковье

Автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем на «бетонке» в Московской области, сообщили в полиции.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили РИА «Новости», что авария произошла на 1 километре автодороги А-107 (Малое бетонное кольцо). Автобус столкнулся с легковым авто ВАЗ-2109.

По словам представителя ведомства, сотрудники полиции работают на месте ДТП. Выясняются причины аварии.

Сообщается, что в аварии пострадали 15 детей.

На прошлой неделе в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате аварии погибли не менее 26 детей.