Медведев оценил влияние на рынки «дурацких» заявлений лидеров НАТО

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, как влияют на ситуацию на рынках «дурацкие, милитаристские» заявления ряда лидеров Североатлантического альянса.

«Неопределенности на рынках добавляют и всякие дурацкие, милитаристские заявления, которые звучат из ряда натовских стран», – приводит его слова РИА «Новости».

С таким заявлением Медведев выступил на заседании правительственной комиссии по импортозамещению, говоря о ситуации, возникшей из-за введения новых санкций США.

Премьер отметил, что российский фондовый и валютный рынки «весьма эмоционально» отреагировали на введение американских санкций. Произошло падение биржевых индексов, упали показатели российских компаний.

Под ударом из-за санкций США в России оказались системообразующие предприятия, указал Медведев. Он напомнил о том, что компании, которые попали под санкции США, должны получить поддержку, поручение о проработке такого рода действий Медведевым даны. Это касается разных компаний: металлургических, энергетических, оборонных и других, добавил он.

«Несмотря на то, что ситуация в целом вполне контролируемая, мы видим то, что рынки ведут себя разнонаправленно, отыгрывают назад. Тем не менее, она (ситуация) требует пристального внимания со стороны правительства, со стороны тех, кто отвечает за состояние дел не только в производстве, но и в финансовой сфере», – сказал он.

Медведев отметил, что решения российских властей по поддержке попавших под санкции США российских компаний будут направлены не на компенсацию их потерь, а на сохранение рабочих мест. «Тем более, что ряд компаний, которые и сейчас находятся в санкционных списках, и те, которые сейчас попали в подобного рода ограничительные списки, успешные как внутри страны, так и на зарубежных рынках», – добавил он.

В Минэкономразвития ранее в четверг заявили, что новые американские санкции являются необоснованными и нарушают принципы конкуренции.

В то же время, по данным Bloomberg, заявления президента США Дональда Трампа о том, что России нужно готовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, привело к росту цены нефти до трехлетних максимумов, что ведет к значительным доходам российского бюджета.