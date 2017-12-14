Астронавт США осудил Трампа за «странную угрозу начать войну»

Американский астронавт Скотт Келли осудил президента США Дональда Трампа за угрозу нанести удар по Сирии.

«Подождите. Может быть, я что-то недопонимаю, но разве президент Соединенных Штатов только что не выступил со странной угрозой начать войну против суверенного государства, и это не стало главной темой в новостях?» – заявил Келли в Twitter.

Он призвал Трампа быть «более вдумчивым лидером». Келли напомнил, что от дейтсвий Трампа зависят жизни американских военных, передает ТАСС.

В среду Трамп сделал сразу несколько громких заявлений в своем Twitter. Так, он заявил, что России нужно подготовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, и предложил Москве «остановить гонку вооружений». Пользователи Twitter раскритиковали президента США за эти заявления.