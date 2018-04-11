Володин призвал к санкциям против американских товаропроизводителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правильным решением будет принять зеркальные меры по отношению к продукции США.

Володин сказал, что к американским товаропроизводителям нужно применить те же меры, какие США предприняли по отношению к российским товаропроизводителям, передает РИА «Новости».

По его словам, России пора ответить на «хамское поведение США», на неприкрытый лоббизм Вашингтоном своих интересов и на создание препятствий для работы российского бизнеса.

Напомним, в пятницу США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В понедельник на рынках начался настоящий обвал: потери индексов МосБиржи и РТС составили 8,3-11,4% – это максимальное падение российского рынка акций с марта 2014 года.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, новые американские санкции, судя по всему, будут иметь большие последствия не только для российского бизнеса.