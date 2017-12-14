Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

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11 апреля, среда | Последнее обновление — 16:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Боевики анонсировали наступление после ударов США по Сирии
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю
Чем Россия ответит на удар США в Сирии
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»
«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Что может остановить безумный сценарий?
Сергей Марков, проректор Академии им. Плеханова, член Общественной палаты, политолог
Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии. К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...
Для начала следует научиться выбрасывать мусор
Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Французская полиция жестко разогнала экоактивистов
Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республикиПодробности...
Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
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