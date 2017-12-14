Спасшуюся в Кемерово девочку затравили за то, что она осталась жива

В Кемерово дети затравили дочь сотрудника МЧС, спасшуюся во время пожара в ТРК «Зимняя вишня»; одноклассники унижают девочку за то, что она осталась жива, когда другие погибли.

В день трагедии девочка с матерью отправились в «Зимнюю вишню» за покупками. Они находились на первом этаже, когда началось задымление, и смогли спастись, рассказал отец ребенка в интервью «360».

Одноклассники девочки знают, что ее отец был в ТРК во время пожара.

«Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!» – такие обвинения следуют в адрес ребенка от других детей.

«Она только и слышит от одноклассников: пожарные виноваты, не стали спасать», – рассказывает сотрудник МЧС.

Мать девочки обращалась к учителю с просьбой о помощи, но та лишь посоветовала подождать.

Родители думают о переводе ребенка в другое учебное заведение, хотя и отмечают, что это не лучший вариант в конце учебного года. Однако это становится единственным вариантом – в свою старую школу девочка «идти не просто не хочет – не может».

Напомним, в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека.

В конце марта по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в администрации Кемерово начались следственные действия. Было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями экс-начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой.

В апреле СК изъял документы в кемеровском ГУ МЧС, местных органах власти и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении командира пожарного звена в Кемерово Сергея Генина.

Также до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев, ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТРК Александр Никитин и гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» – компании-собственника ТРК «Зимняя вишня» Юлия Богданова.