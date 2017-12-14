Захарова ответила на угрозы ракетного удара США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала президенту США Дональду Трампу вместо законного сирийского правительства атаковать террористов на территории арабской республики.

«Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», – написала Захарова в Facebook.

Так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии.

Захарова также задалась вопросом: «А инспекторов ОЗХО предупредили, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле? Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?».

Ранее в среду посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил ливанскому телеканалу «Аль-Манар», что Москва оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Это заявление растиражировали западные информационные агентства.

Сам Трамп тем временем обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.