EASА выпустило рекомендации авиакомпаниям из-за возможных ударов по Сирии

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило рекомендации авиакомпаниям из-за возможных авиаударов по Сирии.

Агентство проинформировало членов EASА и европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol о том, что «в связи с возможным началом авиаударов по Сирии в течение 72 часов возможно периодическое нарушение работы радионавигационного оборудования и что следует должным образом подойти к планированию рейсов в районе Восточного Средиземноморья/Никосии», передает ТАСС.

Отметим, в марте кипрские СМИ сообщили, что самолеты начали терять сигнал GPS при подлете к Сирии. По этой причине органы гражданской авиации Кипра и Турции были вынуждены выдать чрезвычайные уведомления НОТАМ.

Предположительно, причиной проблемы являлись помехи в связи с работой электронных систем в районе боевых действий в Сирии.

Напомним, президент США Дональд Трамп обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии, который должен стать мощнее прошлогодней атаки на военную базу в провинции Хомс на западе республики.

Тем временем глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском химатаки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о намерении США начать «вершить справедливость» в Сирии.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.