Российские миллиардеры частично отыграли потери из-за введения санкций со стороны США – за вторник их состояние выросло на 1,47 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Только девять из 25 российских миллиардеров во вторник снова оказались в минусе. Лидером падения стал Олег Дерипаска – его состояние за день уменьшилось на 213 млн долларов и составило 5,51 млрд долларов. Впрочем, эти потери уже гораздо меньше тех, что были зафиксированы в понедельник – тогда миллиардер потерял 905 млн долларов, передает РИА «Новости».

Остальные 16 российских миллиардеров, входящих в индекс BBI, нарастили свое состояние. В лидерах роста оказались основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов: его состояние за день выросло на 408 млн долларов, основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на 306 млн долларов, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин – на 280 млн долларов, президент «Норильского никеля» Владимир Потанин – на 244 млн долларов.

Рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира и обновляется ежедневно по итогам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. В этом списке сейчас находятся 25 россиян.

На прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний. Это привело к тому, что акции сразу нескольких компаний рухнули в ходе торгов в понедельник.

Потери российских миллиардеров в понедельник превысили 15 млрд долларов, всего с момента введения санкций в минувшую пятницу миллиардеры потеряли более 17 млрд долларов.