Российские военные начали применять «сирийский вал»

Более 2 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в учениях с применением опыта сирийской войны, сообщили в пресс-службе округа.

«Участники маневров применили тактику сирийского вала (возведение земляных насыпей, позволяющих технике вести огонь из укрытия – прим. ВЗГЛЯД), методы борьбы с подземными коммуникациями – тоннелями, проявили нестандартные способы маневрирования, а также выявление и уничтожение целей противника в системе разведывательно-огневых контуров», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Всего в учениях участвовало более 2 тыс. военнослужащих и было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники из соединений 58-й общевойсковой армии.

Особое внимание в ходе маневров командование уделило отработке тактических действий в горно-лесистой местности, организации и поддержанию взаимодействия, а также управлению огнем штатных и приданных подразделений.

В ходе тактических учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия.



Напомним, накануне сообщалось, что Росгвардия начала экспериментальные учения в районах Крайнего Севера.