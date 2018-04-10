Россия начала экспериментальные учения в районах Крайнего Севера

Росгвардия проводит тактико-специальные учения в Арктике для отработки стоящих перед ведомством задач, сообщили в пресс-службе войск.

«Росгвардия проводит экспериментальные учения, в ходе которых будет проверена система управления войсками в ходе решения задач, стоящих перед ведомством, по участию в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране важных государственных объектов, контролю за оборотом оружия. Подразделения Росгвардии отработают вопросы взаимодействия с территориальными органами и подразделениями МВД, ФСБ, МЧС России и региональными органами власти», – передает ТАСС сообщение источника в Росгвардии.

По его словам, во время учений особое внимание уделялось вопросам организации повседневной деятельности подразделений вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы по оказанию госуслуг населению Мурманской области и вопросу применения войск по обеспечению безопасности объектов Росатомфлота.

В учениях принимают участие подразделения спецназа, морских и авиационных частей, а также спецназ «Витязь», СОБР «Рысь» и СОБР «Терек».