Американского медиамагната Мердока заподозрили в нарушении норм ЕС

Инспекторы Еврокомиссии (ЕК) совершили рейд в лондонский офис компании 21st Century Fox, входящей в медиаимперию американского магната Руперта Мердока, в связи с подозрением о нарушении норм ЕС по конкуренции.

Рейд, о котором сообщается в среду, был совершен во вторник, 10 апреля. Инспекторы конфисковали документы и сделали копии компьютерных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на брюссельское издание газеты «Политико».

Официальный представитель Fox Networks Group, дочерней компании 21st Century Fox, заявил, что структура в полном объеме сотрудничает со следствием.

В ЕК отказались приводить названия государств и компаний, но подтвердили, что во вторник «в ряде стран ЕС прошли необъявленные проверки в организациях, занимающихся распределением медийных прав на освещение спортивные мероприятий и выдачу связанных с этим разрешений».

В заявлении Еврокомиссии говорится, что «эти организации могут нарушать европейские нормы в области конкуренции, которые запрещают картельные договоренности и другие запретительные бизнес- практики».

Подчеркивается, что инспекции являются предварительным шагом, который не может предвосхищать результатов расследования.

Согласно нормам ЕС по конкуренции, компании, уличенные в их нарушении? могут быть оштрафованы на сумму до 10% от годового оборота.

Напомним, медиамагнат Руперт Мердок является владельцем телеканала Sky News. Его компания 21th Century Fo в декабре 2016 года объявила о покупке Sky Plc за 11,7 млрд фунтов стерлингов (14,6 млрд долларов).

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддерживает связь с Мердоком. Принадлежащие медиамагнату New York Post и Fox News освещали работу Трампа с положительной стороны.