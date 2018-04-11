Американского медиамагната Мердока заподозрили в нарушении норм ЕС

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11 апреля, среда | Последнее обновление — 11:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Крушение военного самолета в Алжире унесло жизни 200 человек
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Американские санкции ударят по ценам и по рублю
Крымский мост превратился в 19-километровую мишень
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»
«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Почему победа Орбана опечалила «правильных» европейцев
Наталия Янкова, публицист (Германия)
Виктор Орбан вновь избран премьер-министром Венгрии. Руководство Евросоюза не скрывает своего разочарования результатом выборов. Медиа пытаются представить победу Орбана как неприятную неожиданность. Но это не так. Подробности...
Для начала следует научиться выбрасывать мусор
Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...
Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли
Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Французская полиция жестко разогнала экоактивистов
Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республикиПодробности...
Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
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