Аналитики: Новый американский законопроект «укатает рубль в пол»

Предполагаемое принятие в США законопроекта о запрете финансовых операций с банками, связанными с российским государственным долгом, повлечет за собой дальнейший обвал рубля, считают эксперты.

«Это приведет к дальнейшему обвалу рубля. Будет мощнейший выход нерезидентов из рублевых облигаций, как ОФЗ, так и корпоративных. Поскольку мы говорим о 50-60 млрд долларов, рубль просто укатают в пол. Центробанк опять поднимет ставку за 20% со всеми вытекающими последствиями. То есть это будет 2014 год в тяжелом варианте», – заявил финансовый аналитик Степан Демура, передает «Эхо Москвы».

По мнению Демуры, для США ситуация почти ничем не грозит. «У России слишком маленькая финансовая система, которая не может повлиять на индустрию с объемом в несколько десятков триллионов долларов», отметил эксперт.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал законопроект «актом настоящей экономической войны», передает «Финмаркет».

«Если еще, не дай Бог, американцы решат нанести удар по суверенным бумагам, то не исключено бегство и из суверенных бумаг (помимо происходящего сейчас оттока средств из акций, затронутых санкциями). Но, надеюсь, до этого не дойдет, потому что это настоящая экономическая война – похлеще изоляции, которой подвергался СССР во время «холодной войны», – отметил он.

Впрочем, этот негативный сценарий - лишь один из возможных, который не обязательно реализуется. Ситуация может оказаться менее болезненной. Российская экономика и Банк России не так беспомощны. Центробанк РФ обладает резервами почти в 460 млрд долларов, и у него есть возможности поддержать курс рубля путем тех же интервенций.

Эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, считают более вероятным другой сценарий: рубль пару месяцев будет шатать вслед за рынками, но постепенно сам отыграет часть потерь, когда внешний фон успокоится. Главное, чтобы технически курс рубля не перешагнул за уровень 66 за доллар, тогда панической скупки валюты и телевизоров в магазинах как в 2014 году удастся избежать.

В пятницу американские конгрессмены представили законопроект, согласно которому президент США сможет налагать санкции на якобы причастных к делу Скрипаля россиян. Позже его дополнили главой о «госдолге России», согласно которой гражданам США нельзя проводить финансовые операции с рядом российских банков.