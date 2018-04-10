В МИД России поговорили с послом Израиля

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Израиля Гарри Кореном обсудил обстановку в Сирии и секторе Газа.

«В ходе беседы обсуждалась складывающаяся обстановка на Ближнем Востоке с акцентом на развитие ситуации в Сирии и вокруг нее, а также в секторе Газа. Был затронут также ряд актуальных вопросов российско-израильских двусторонних отношений», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ранее во вторник посол Израиля не стал комментировать итоги встречи в МИД, сказав журналистам, что это была «обычная регулярная беседа».

В понедельник Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 апреля авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля. Три ракеты долетели до цели, еще пять были сбиты.

Израиль не стал комментировать эти сообщения. Однако позже бывший командующий ВВС Израиля Эйтан Бен-Элияху косвенно признал, что авиаудар по сирийской базе Т-4 в провинции Хомс нанесли израильские истребители, так как Вашингтон не имел резона скрывать факт атаки, а также имел слишком мало времени для подготовки удара.