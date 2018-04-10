В Совфеде раскрыли ложь «врагов-партнеров»

Сообщения, согласно которым Россия якобы блокировала радиосигналы американских беспилотников в Сирии, являются ложью, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

«Это очередная фейковая информация о стороны американских СМИ, которой так много в последнее время. Россия не раз говорила, что осуществляет свои действия, в том числе в Сирии, только в соответствии с международными договорами, такие действия не могли быть действительно предприняты», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам Серебренникова, подобные сообщения можно назвать только «очередной ложью со стороны наших американских врагов-партнеров».

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия якобы заблокировала радиосигналы ряда американских беспилотников в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Напомним, по версии западных стран, химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума, предместье сирийской столицы. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что по ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей.