ФСБ раскрыло информацию о готовившихся в день выборов терактах

Спецслужбы России предотвратили в Башкирии и Ингушетии теракты на избирательных участках в день выборов президента, заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), глава ФСБ Александр Бортников.

«В феврале на территории Назрановского района Республики Ингушетия в рамках контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления уничтожено два бандита из числа сторонников международной террористической организации «Исламское государство*», готовивших теракт на одном из избирательных участков в ходе выборов президента Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Бортникова во вторник на заседании НАК.

«В марте в Республике Башкортостан задержано два члена праворадикальной группировки, также осуществлявших подготовку совершения терактов на избирательных участках города Уфы. У них изъяты два самодельных взрывных устройства большой мощности», – отметил он.

Бортников рассказал также, что спецслужбы в марте предотвратили теракт в одном из торговых центров в Саратове.



«(В марте) в Саратовской области при попытке задержания ликвидированы члены ячейки ИГ*, планировавшие совершение теракта в одном из торговых центров Саратова. При них обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство мощность около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте», – сказал Бортников.

По его словам, ФСБ с начала года предотвратила на стадии подготовки шесть террористических актов.

«В первом квартале 2018 года совершено три преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаровском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено шесть терактов», – передает ТАСС слова Бортникова.

Он отметил также, что с начала года в России была пресечена деятельность 12 террористических ячеек.

«Всего с начала года задержаны 189 и нейтрализованы 15 бандитов и их пособников», – сказал Бортников.

Напомним, ранее директор ФСБ Александр Бортников в ходе Московской международной конференции по безопасности заявил, что международные террористы все чаще избегают открытых столкновений и переходят к тактике партизанской войны.