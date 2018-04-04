Бортников рассказал о переходе террористов к партизанской войне

Международные террористы все чаще избегают открытых столкновений и переходят к тактике партизанской войны, заявил директор ФСБ Александр Бортников в ходе Московской международной конференции по безопасности.

«В стремлении сохранить боевой потенциал, удержать имеющиеся и создать новые зоны влияния они (террористы) все чаще избегают открытых вооруженных столкновений и делают ставку на методы партизанской войны», – цитирует РИА «Новости» Бортникова.

По его словам, ФСБ не исключает возможность объединения ИГ* и «Аль-Каиды» в единую структуру.



«Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ* и «Аль-Каиды» в виде обновленной террористической сети», – заявил Бортников.

Он подчеркнул, что ФСБ считает крайне важным не допустить перегруппировки и восполнения сил террористов в мире «и восполнения сил террористов и их адаптации в изменившихся условиях. ИГ и другие структуры предпринимают настойчивые попытки добиться этого», – сказал Бортников.

По его словам, ресурсная база джихадистов в Сирии практически ликвидирована, а Россия вносит значительный вклад в борьбу с терроризмом.



«Недавно завершилась активная фаза российского военного участия в подавлении очагов терроризма на территории САР. Освобождены значительные территории, ранее захваченные ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» и другими незаконными вооружёнными формированиями», – сказал Бортников.



По его словам, Россия «вносит существенный вклад в борьбу с международными террористическими организациями».

Бортников рассказал также, что около 152 тыс. человек погибло и было ранено в терактах по всему миру с 2014 года, в 2017 году их число превысило 33 тыс. человек.



«Несмотря на бесспорные успехи в борьбе с ним (терроризмом - ред.), достигнутые в последние несколько лет, статистка жертв террористических нападений остается удручающей. Только в минувшем году число убитых и раненых по всему миру превысило 33 тысячи человек. Всего же за период с 2014 года, то есть с момента, когда Исламское государство* достигло пика своего могущества, данный показатель составил почти 152 тысячи», – сказал Бортников.

По его словам, 25 терактов было предотвращено в России в 2017 году, четыре террористам все-таки удалось осуществить.

Он подчеркнул, что российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции.



«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», – заявил Бортников.



Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил он. «Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», – подытожил Бортников.