Песков рассказал, как Россия будет отвечать на санкции США

Скоропалительные решения в вопросе ответных мер на санкции США были бы некорректны, полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По-прежнему ситуация анализируется. Давайте не забывать, что, конечно, ситуация непростая, но здесь во главу угла нужно ставить наши собственные интересы... Сейчас, когда буквально несколько суток тому назад эти санкции были объявлены, конечно, какие-то скоропалительные решения принимать было бы некорректно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли ответ России на американские санкции и когда он последует, передает РИА «Новости».

Напомним, Вашингтон в пятницу ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Американским инвесторам до 7 мая приказали избавиться от акций и других ценных бумаг трех российских компаний, в итоге инвесторы устроили распродажу российских активов, и за понедельник российские бизнесмены потеряли больше 12 млрд долларов.

В понедельник на рынках начался настоящий обвал. Во вторник курс доллара на Московской бирже превысил 63 рубля впервые с 8 декабря 2016 года, курс евро превысил отметку в 78 рублей впервые с 6 апреля 2016 года.