США собрались улучшать отношения с Россией после высылки дипломатов

После закрытия генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге работа по «улучшению отношений» Вашингтона и Москвы будет продолжена, заявило посольство США в Москве.

«Теперь консульство закрыто, но наша работа ради улучшения американо-российских отношений продолжается», – говорится в сообщении американской дипмиссии в России в Twitter.

В диппредставительстве добавили, что накануне замглавы американской миссии в России Энтони Годфри вместе с генконсулом США в Петербурге Томасом Лири и сотрудниками консульства в последний раз спустили американский флаг со здания на Фурштатской улице в Северной столице.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявлял, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений.

Напомним, генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге будет закрыто. Кроме того, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата. На такие меры пошла Россия после решения Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против Москвы из-за так называемого дела Скрипаля.