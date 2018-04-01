Антонов заявил о крушении российско-американских отношений

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений.

«Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», – сказал Антонов в интервью программе «Известия. Главное» на «Пятом канале».

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и должны покинуть Россию до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против РФ из-за дела Скрипаля.

Антонов также выразил мнение, что события в Британии «явились лишь только предлогом для того, чтобы реализовать давно задуманную провокацию в отношении России».

«Мы внимательно посмотрели, кто в последнее время ездил в посольство США в Москве. Что это за люди – это люди из кризисного центра, из британского отдела госдепартамента. Все эти провокации готовились более трех недель», – сказал Антонов, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.