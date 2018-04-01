Американские дипломаты покинули здание генконсульства в Петербурге

Микроавтобус Freightliner с последними дипломатическими сотрудниками покинул здание бывшего генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Около 22.00 в здание вошла группа людей. Во время ожидания, пока перед ними открывались ворота во внутренний двор, дежуривший на месте полицейский по рации кому-то доложил: «Комиссия по приему здания».

Во время нахождения комиссии по приему в здании вблизи него стоял с заведенным мотором белый микроавтобус Freightliner. В 23.25 несколько человек показались за стеклом входных дверей. Один мужчина открыл изнутри дверь и проверил работу замка. В 23.40 группа из пяти-семи человек, предположительно, американских дипломатов, вышла из здания. После этого входная дверь была закрыта изнутри. Вышедших увез микроавтобус Freightliner. Следом здание покинула часть комиссии по приему здания, передает РИА «Новости».

Один из находившихся возле здания мужчин в штатском сообщил, что комиссия завершила работу, в здании остаются технические сотрудники консульства. По его словам, здание приняла управляющая организация ГУП «Инпредсервис», городское предприятие, занимающееся обслуживанием иностранных представительств.

«В 22 часа по согласованию с МИДом дипломаты покинули здание», – сказал мужчина, после чего сел в полицейский автомобиль.

Полицейский, дежуривший у входа, подтвердил, что на внутренней территории не осталось автомобилей дипмиссии.

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, и должны покинуть Россию до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против РФ из-за дела Скрипаля.