Успенский назвал назвал безумием ляп в продолжении «Простоквашино»

Писатель и автор сценария мультфильма «Простоквашино» Эдуард Успенский счел безумием, что новую героиню мультсериала – сестру Дяди Федора – зовут Верой Павловной, хотя ее отец – Дмитрий.

«Если вас зовут Матвей, а сестру зовут Сергеевна, на это должна быть какая-то причина. То, что отчество сестры Дяди Федора не будут менять, – это полный идиотизм. Если она сестра, то должно быть отчество соответственное», – заявил писатель, слова которого приводят «Известия».

По его словам, «это какое-то безумие». «И вообще в этой ситуации много происходит непонятных для меня вещей. Так что я не знаю, как здесь быть. Посмотрим, что получится», – добавил он.

Ранее директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковец, комментируя отчество новой героини, назвал несоответствие багом, который мультипликаторы исправлять не планируют. Он также отметил, что из-за этой ошибки никто из сотрудников не будет наказан.

В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Федора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь, которую мультипликаторы назвали Верой Павловной. В сети предположили, что это отсылка к роману Чернышевского «Что делать?» и персонажу Вере Павловне Розальской. Машковцев эти предположения опроверг.

«Нет, это не отсылка к Чернышевскому. Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой», – заявил он, сообщает радиостанция «Говорит Москва».