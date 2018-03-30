Лондон не стал объяснять угрозы кибератак против России

Российское посольство в Лондоне выразило обеспокоенность отсутствием объяснения со стороны британского МИД по поводу звучавших со стороны некоторых парламентариев угроз задействовать «наступательный киберпотенциал» против России.

«Еще 13 марта посольство направило в Форин-офис ноту с просьбой пояснить официальную позицию по этому вопросу с учетом серьезности прозвучавших угроз, по сути к открытию боевых действий против России в киберпространстве. К сожалению, до сих пор ответ нами не получен», — сказал РИА «Новости» представитель посольства.

По его словам, «это приводит к заключению о неспособности правительства Великобритании дезавуировать агрессивные призывы». «О причинах мы судить не беремся, но в любом случае эта ситуация вызывает глубокую обеспокоенность», – добавили в посольстве.

13 марта британские СМИ сообщили, что правительство Великобритании может рассмотреть возможность проведения секретной кибератаки против России в качестве «ответной меры» на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В российском посольстве отметили, что подобные угрозы были озвучены и в парламенте Великобритании.

В ответ российское посольство официально запросило разъяснения у МИД Великобритании об угрозе осуществления Лондоном кибератаки против России.