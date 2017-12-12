Дороги в России начнут покрывать использованным асфальтом

В России регламентируют повторое использование асфальта при ремонте дорог; соответствующий стандарт вступает в действие в июне.

Вторичные материалы будут использовать на трассах с невысокой интенсивностью движения. Предполагается, что это позволит сэкономить и ускорить проведение работ, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральное дорожное агентство.

Старый асфальт планируется перерабатывать прямо на месте ремонта.

Вступающий в силу 1 июня 2018 года предварительный национальный стандарт (ПНСТ) разрешает использовать крошку не только для основания дорожной одежды, как сейчас, но и для верхних слоев покрытия, созданных по современной системе superprave, рассказал заместитель генерального директора НИИ транспортно-строительного комплекса (ТСК, разработчик стандарта) Кирилл Жданов.

Он добавил, что метод позволяет увеличить срок службы асфальта за счет точного подбора состава смесей. Это активно используется в США

Исключением же станут сверхинтенсивные магистрали, как, например, федеральные трассы на выезде из столицы. На менее загруженных дорогах будут использовать до 20% крошки в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интенсивностью (например, некоторых муниципальных) – без ограничений.

В Росавтодоре сообщили, что технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси.

Для каждого участка трассы интенсивность движения измеряется числом приложений эквивалентных одноосных нагрузок (ЭООН) и рассчитывается отдельно, добавили в НИИ ТСК. Так, на дороге федерального значения могут быть отрезки всех типов.

ПНСТ уже принят Росстандартом, он будет действовать до 1 июня 2019 года. Такой предварительный документ нужен, чтобы проверить новые технологии на практике до разработки национального стандарта России.

Также на рассмотрении в Росстандарте находится еще один ПНСТ, который разрешает ремонтировать дороги с помощью технологии холодного ресайклинга – когда старый асфальт перерабатывается специальной машиной прямо на месте, тут же создается смесь и укладывается новый. Обсуждение документа продлится до конца марта.

В Росавтодоре пояснили, что метод экологичен и дает возможность ремонтировать трассы «в короткие сроки с минимальными затратами и надлежащим качеством». Ранее технология использовалась в качестве эксперимента.

ПНСТ, касающиеся переработанного асфальта, созданы по заказу Росавтодора. Уже приняты еще два стандарта, регламентирующих качество такого покрытия, в том числе битумных вяжущих, которые в нем используются.

Отмечается, что подрядчики будут использовать вторичные материалы на тех участках федеральных трасс, «где это действительно целесообразно».

Кроме того, новый стандарт позволит муниципальным властям сэкономить на ремонте небольших дорог, отметил председатель межрегиональной общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян. Эксперт считает, что это не должно сказаться на качестве покрытия.

Однако важно, чтобы при изготовлении и укладке смеси выполнялись все требования стандартов, отметил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, многие подрядчики экономят на сопутствующих материалах, используют «менее качественный щебень».

Напомним, в декабре в Общественной палате сообщили, что в число самых частых жалоб россиян вошло состояние дорог; так, «каждая пятая дорога в стране никем не обслуживается, нигде не числится».