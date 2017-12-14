Сеул заявил о строительстве газопровода из России через КНДР

Улучшение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове позволит начать строительство газопровода из России в Южную Корею через КНДР, заявила на энергетическом форуме в Сеуле министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва.

«В случае улучшения ситуации в области безопасности на Корейском полуострове мы сможем перейти к рассмотрению проекта газопровода с участием двух корейских государств и России», – передает ТАСС слова главы южнокорейского МИД.

Она отметила, что участие Пхеньяна в подобных проектах «послужит катализатором для ослабления геополитической напряженности» в Северо-Восточной Азии.



Напомним, в четверг КНДР и Южная Корея договорились провести межкорейский саммит 27 апреля.