Либералы раскритиковали Аркадия Бабченко за глумление над погибшими в Кемерово

В соцсетях подвергли критике бежавшего на Украину журналиста Аркадия Бабченко за его оскорбительные комментарии в адрес погибших в Кемерово. Причем с резкими комментариями в его адрес выступили как так называемые либералы, так и те, кого принято считать «охранителями».

По словам блогеров, журналист Аркадий Бабченко перешел грань, когда раскритиковал жертв пожара в Кемерово.

В нескольких постах в Facebook Бабченко обвинил в кемеровской трагедии россиян, заявив, что это кара за их глупость и за то, что они якобы не вернули Крым и не прекратили войну на Донбассе:

«Вы, друзья мои, все думаете что живете в нормальной стране. Ну, да, есть нехорошие тенденции - Крым, там, захватили, Донбасс оттяпали, Сирию бомбим, сажаем кое-кого, кое-кого убиваем, но в целом все нормально... Это ваш великодуховный лишнехромосомный народ убил этих детей. А совсем не Путин. Инфантилизм, идиотия и неспособность выстроить логические связки подавляющего большинства населения этой территории и убили этих детей. Эта страна преотлично убивает своих детей собственными силами, без всякого Путина. Пока вы этого не поймете, ничего на данной территории не изменится. Лучшая стратегия в данной ситуации? Бегите, глупцы. Это наилучшая».

Оппозиционные журналисты остро отреагировали на эти слова. В частности, спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин назвал его слова инфантилизмом:

«То, что постил оболваненный пропагандой мужик - абсолютная безмозглость, инфантилизм. Но то, что делаешь сейчас ты, и не надо тут прятаться, дружище, за «мы», «у нас» - неимоверная *** [чушь]. Востриков переел пропаганды, а чего переел ты?»

Журналист Дмитрий Алешковский заявил, что перестал видеть в Бабченко что-то человеческое.

Бабченко просто окончательно сошел с ума. Даже ссылок давать не буду. Мне кажется, что я последний человек на свете, кто пытался в нем видеть что-то человеческое, но больше — не могу. Правда. Даже не смотря на то, что мы чуть вместе не потонули на Амуре. Не могу. — Митя Алешковский (@aleshru) 28 марта 2018 г.

Заместитель главного редактора журнала «The New Times» Иван Давыдов раскритиковал Бабченко за глупость и постоянные просьбы финансовой подержки.

Писатель Армен Гаспарян назвал Бабченко коллаборационистом.

Штрихи к портрету современного коллаборационизма pic.twitter.com/D8P8oh8Ft7 — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 29 марта 2018 г.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко поинтересовался, почему в отношении Бабченко до сих пор не начато расследование.

Почему Следственный комитет РФ не возбудил дело против Аркадия Бабченко, скрывающегося в Киеве, за его высказывания по поводу трагедии в Кемерово? Вы за уголовное преследование Бабченко или против? — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 29 марта 2018 г.

Пользователь предрек Бабченко печальную судьбу других перебежчиков.

А вообще забавны и поучительны судьбы перебезчиков.. литвиненко, скрипаль, березовский, лесин, пономарев, киселев, бабченко... Правильно сказал Путин -"Те, кто капает куда-то яд, сами его и проглотят в конце концов, сами этим ядоми отравятся." :) — Эксперимент 626 (@gen_exp_626) 29 марта 2018 г.

В воскресенье в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», в результате чего по официальным данным погибли 64 человека. Во вторник Путин прибыл к сгоревшему ТРК и возложил цветы. Также он провел совещание по ликвидации последствий пожара, указав на причину гибели людей. Кроме этого пообещал наказать всех виновных в трагедии.

Напомним, ранее адвокат Pussy Piot Виолетта Волкова раскритиковала переехавшего жить на Украину российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко, пожелав ему встретить «простого сурового русского мужика с дрыном».