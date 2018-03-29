Россия увидела угрозу нацбезопасности в поставках систем Patriot в Польшу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала контракт на поставку в Польшу американских систем ПВО Patriot.

Захарова заявила, что такие поставки могут рассматриваться как угроза безопасности России, передает. «Рассматриваем предпринимаемые шаги в качестве элемента дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и угрозы национальной безопасности России», – цитирует РИА «Новости» дипломата.

По ее словам, Россия обеспокоена «прогрессирующей милитаризацией этого государства». «Официальная Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск», – отметила Захарова.

Она добавила, что власти Польши добиваются наращивания сил и средств союзников НАТО на польской территорию, и напомнила, что продолжается реализация американских планов по созданию на севере Польши базы ПРО.

Вместе с тем Захарова заявила, что оборонных ресурсов России достаточно для обеспечения неприкосновенности западных границ и территории страны.

В среду Польша заключила контракт на поставку американских систем Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что Польша потребовала у США технологии систем Patriot под угрозой отказа от ракет. О договоренности поставок систем ПВО Patriot в Польшу министр обороны Польши Антоний Мачеревич объявил в начале июля.

Глава польского МИДа Витольд Ващиковский заявил, что цель приобретения Варшавой систем противоракетной обороны Patriot заключается в том, чтобы защитить, как минимум, три точки.