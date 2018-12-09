Порошенко обратился к патриарху УПЦ МП с просьбой об украинских моряках

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что попросил предстоятеля канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия посодействовать в освобождении задержанных Россией украинских моряков.

«Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (моряков)», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Президент Украины заявил, что разговаривал с предстоятелем УПЦ МП «блаженнейшим Онуфрием» в субботу.

В пятницу также стало известно, что Порошенко вместе с одним из своих сыновей еще 7 января 2018 года приезжали на причащение в Ионинский монастырь, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата. Это произошло уже после того, как Порошенко запросил автокефалии для украинской церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что вторжение Порошенко в дела церкви нарушает конституцию Украины.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, речь идет о «спланированной провокации».