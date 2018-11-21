Стало известно о причащении Порошенко в церкви УПЦ МП после начала кампании с томосом

Президент Украины Петр Порошенко вместе с одним из своих сыновей еще 7 января 2018 года приезжали на причащение в Ионинский монастырь, относящийся к Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщают украинские СМИ.

Президент и члены его семьи причащались в Ионинском монастыре ежегодно, передает «Страна.ua» со ссылкой на собеседников в церкви.

Издание подчеркивает, что на протяжении многих лет Порошенко был приверженцем УПЦ МП, а настоятель монастыря, архимандрит Иона, упоминал, что фонд Петра Порошенко был одним из главных жертвователей на храм.

Также отмечается, что настоятель церкви, в которой причащался Порошенко, выступает против автокефалии Украины.

Издание указывает, что в 2016 году Рада при каденции Порошенко просила у Константинопольского патриархата даровать автокефалию Украине. Сам президент в то время оставался верен УПЦ МП, и только в 2018 году начал свою компанию по автокефалии.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявлял, что вторжение Порошенко в дела церкви нарушают конституцию Украины.

Напомним, Киев ратует за предоставление автокефалии церкви Украины. Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху – прим. ВЗГЛЯД). В ответ на эти действия синод РПЦ заявил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся собор епископата канонической Украинской православной церкви, который отменил решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.