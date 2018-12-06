Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении конституции Украины

Вторжение президента Украины Петра Порошенко в дела церкви нарушают конституцию и противоречит заявлениям о стремлении к европейским ценностям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания президиума Межрелигиозного совета России.

«Государство заявляет о своем европейском выборе, а в Европе нет ничего подобного из того, что сейчас делает господин Порошенко. Он нарушает конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и при этом он заявляет о европейском выборе», – приводит слова предстоятеля Русской православной церкви ТАСС.

Патриарх Московский и всея Руси предположил, какая реакция мирового сообщества бы последовала, случись подобное в России.

«Вы можете себе представить, если бы Путин заявил, что собирает церковный собор 15 декабря, если бы он заявил, что эта церковь нам подходит, а эта не подходит, что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека», – отметил он.

Он добавил, что происходящее на Украине означает, что Порошенко «в первую очередь ставит задачу остаться у власти, а что в результате этой власти может произойти с Украиной и украинским народом, сегодня никто не может прогнозировать».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем Служба безопасности Украины обвинила УПЦ МП и для чего вызвала на допрос 12 священнослужителей из Ровенской и Сарненской епархий.

Напомним, украинские власти ратуют за предоставление автокефалии церкви Украины. Ранее Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения Константинопольскому патриарху – прим. ВЗГЛЯД). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви сообщил о прекращении совместного служения литургий (евхаристического общения) с Константинополем.

13 ноября в Киево-Печерской лавре состоялся собор епископата канонической Украинской православной церкви, который отменил решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.