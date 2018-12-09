В России сочли блефом заявление украинского генерала о ядерном оружии

Представитель Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук блефует, говоря о способности Киева создать ядерное оружие, у страны не хватит на это интеллектуальных возможностей, заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что украинский генерал блефует. Его страна уже успела разбазарить интеллектуальные возможности, которые достались ей от Советского Союза. А про финансовые и организационные возможности после Майдана вообще можно забыть», – передает его слова РИА «Новости».

Клинцевич напомнил также, что основной потенциал, который необходим для создания такого вида вооружений, в СССР находился на территории РСФСР. В связи с этим работу по созданию ядерного оружия Украине нужно начинать практически с нуля.

«Но даже если на минуту допустить, что в словах генерала содержится какая-то доля истины, то все равно затея по созданию Украиной собственного ядерного оружия не имеет ни единого шанса на успех. Это как в старом анекдоте: «Съесть-то он съест, да кто ж ему даст», – сказал парламентарий.

Сенатор заметил, что в современном мире все «прекрасно понимают», что создаваемые Северной Кореей проблемы «абсолютно ничтожны» в сравнении с угрозами, которые несет возможное появление ядерного оружия у Украины.

Петр Гаращук ранее заявил, что Украина может создать ядерные боеголовки для баллистических ракет.