Украинский генерал заявил о способности Киева создать ядерное оружие

Украина может создать ядерные боеголовки для баллистических ракет, заявил бывший представитель Украины при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук.

Он считает, что у Украины для этого есть как интеллектуальные, так и организационные мощности. По его словам, в мире не найдется «такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине, в Днепре».

«Ни США, ни Китай, ни Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса «Сатана», – приводит его слова «Обозреватель».

Гаращук заявил, что Киеву не нужно опасаться международных санкций за создание ядерного оружия.

«Мы ничего не боимся. Наш солдат на фронте ничего не боится», – сказал он, добавив, что все государство «должно работать» на украинского солдата.

Напомним, на Украине неоднократно заявляли о необходимости отказа от соблюдения Киевом договора о нераспространении ядерного оружия.

Минобороны России успешно провело в 2018 году бросковые испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая должна заменить «Сатану». При этом Россия задумалась о возобновлении мирных запусков ракет «Сатана».