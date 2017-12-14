Бросок «Сармата» превратился в ассиметричный ответ на демарш Запада

«Сармат» успешно прошел через новые «бросковые» испытания. Это первые стрельбы ракеты после знаменитой речи Путина, рассказавшего об этой новинке российского ВПК. И это первые стрельбы на фоне нового дипломатического конфликта с Западом. Обещано, что и на боевое дежурство «Сармат» заступит с опережением графика. Изменит ли успешный старт ракеты расклад сил в возможной гонке вооружений?

Минобороны в пятницу сообщило об успешном завершении на космодроме Плесецк вторых бросковых испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Стрельбы позволили «подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты, подчеркнуло ведомство. Минобороны обнародовало видео исптаний и уточнило, что РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР». Правда, когда именно состоялись испытания, не сообщается.

Накануне источник в российском ОПК сообщил, что серийное производство МБР «Сармат» должно начаться в 2020 году, а в 2021 году первый полк с этой ракетой должен заступить на боевое дежурство в Ужурской дивизии».

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает такой срок вполне реальным.

«Когда вначале заговорили про «Сармат», его хотели поставить на боевое дежурство чуть ли не в 2025 году. Но постепенно сроки сместились «влево». 2021 год – это новый срок, и я не удивлюсь, что его еще сместят и назовут, к примеру, 2020 год. Но все такие обещания даются только после очередного этапа испытаний. Если все этапы пройдут безупречно, тогда да, может, случится и такое. Но пока 2021 год», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

«Каково значение этих испытаний? Как говорят в Минобороны, они подтвердили характеристики ракеты. Комплекс создается не на один год. Обычно – на 20-25 лет непрерывной эксплуатации. Поэтому все, что закладывается в этот ракетный комплекс, должно все 25 лет работать безупречно, поддерживать все эти параметры. Поэтому испытания таких ракет – бросковые, баллистические – это всегда сложный процесс», – пояснил военный эксперт.

«РС-28 «Сармат» по сравнению с испытаниями, которые делали по ее предшественнице – ракете Р-36М («Воевода», она же «Сатана») идет гораздо быстрее графика. Это связано с тем, что наша промышленность, которая производит баллистические ракеты и разработчики, наработала научно-техническую базу и перевела ее в цифру, что ускоряет процессы», – сказал он.

«Самое интересное в этих процессах – математическое моделирование полета баллистических головок к цели. На гиперзвуковых скоростях любая ошибка может привести к срыву задач. И с этим наши разработчики и конструкторы справились. Как справились и с ускоренным выходом ракет на баллистическую траекторию. Раньше, может, это все заняло бы десятки лет, а сейчас время сократилось. Привлекается современное оборудование с высоким классом точности», – отмечает Леонков.

Ранее в пятницу телеканал NBC сообщил: президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов к гонке вооружений с Москвой и даже может ее выиграть. Хотя Трамп по-прежнему надеется на потепление отношений с Кремлем, его «вывело из себя» недавнее заявление российского лидера о том, что у Москвы есть новое ядерное оружие, утверждает телеканал.

Впрочем, официально это сообщение телеканала подтверждений не нашло. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил: «Такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности».

На глобальный расклад сил в гонке вооружений появление «Сармата» не повлияет, предупреждают военные эксперты.

«Я придаю высокое знание этим успешным испытаниям и полагаю, что в 2021 году эти ракеты действительно поставят на вооружение. То, что ракеты заменят – хорошо. Но на глобальный расклад сил между США и Россией это не повлияет, паритет сохранится», – признал в интервью газете ВЗГЛЯД и первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

«Эта ракета создана на замену «Воеводе» (она же – «Сатана»), ее стартовая масса примерно 200 тонн, боевая часть примерно 10 тонн. Соответственно, она может еще лучше решать те задачи, которая ранее возлагались на «Сатану». Она отлично подходит для глобальной стрельбы», – подытожил Сивков.

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«Сармат» – это действительно прорывное оружие, ракета следующего поколения, – добавил Леонков. – Она идет на смену ракеты Р-36М «Воевода», которая стоит на страже порядка 20-25 лет и срок службы, которой продлили до 2025 года. Понятное дело, когда эти ракеты будут уходить на утилизацию, заменять их подобными не имеет смысла. К тому же Р-36 создавался совместно с украинскими предприятиями. Возобновлять производство, хотя у нас в Миассе уже есть все необходимое для этого, не имело смысла».

Поэтому, напомнил эксперт, и создали сразу новую ракету, которая как раз встанет на боевое дежурство во все шахты, из которых будет извлекаться Р-36.

«Одна из особенностей «Сармата» – практически неограниченная дальность, то есть он достает до целей свыше 18 тыс. км. Из наших шахт в России он может стрелять как через Северный, так и Южный полюс, а также в восточном и западном направлении. Второе, он быстрее всех ракет преодолевает активный участок полета. Есть такой участок, когда ракета стартует, выходит из шахты на баллистическую территорию, это расстояние нужно преодолеть как можно быстрее. Противоракетные системы (например, морского базирования, которые есть у США) будут охотиться за баллистическими ракетами на этом участке», – пояснил Леонков и добавил:

«Сармат» очень быстро преодолевает эту часть пути и выходит на высоты, на которых системы ПРО бесполезны».

«Следующая особенность «Сармата»: сокращается подлетное время к целям. К целям летят боеголовки – от 10 до 15 штук, летят на гиперзвуковых скоростях, при этом выполняя сложные маневры по высоте и курсу, чем исключает системам ПРО действовать против них. Мало того, что гиперзвуковая скорость мешает расчету перехвата цели, так «Сармат» еще и маневрирует. Поэтому «Сармат» гарантированно, со стопроцентной гарантией поражает все цели», – подчеркивает Леонков.

Напомним, о ракетном комплексе «Сармат» подробно говорил президент Владимир Путин в послании парламенту 1 марта. «Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать. Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», – подчеркивал тогда Путин.

Комплекс «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода», созданному еще в советские времена, отмечала позднее «Красная звезда». Количество и мощность боевых блоков у «Сармата» больше, чем у «Воеводы». Так, если у «Воеводы» дальность составляет 11 тысяч километров, то у «Сармата» ограничений по дальности практически нет. «Сармат» оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Западная печать не могла не заметить такие испытания. Английская газета Daily Mail полагает, что таким образом Россия ответила на критику Запада, продемонстрировав возможности «неуязвимой ракеты». Она пишет: Вашингтон сталкивается с угрозами со стороны современного гиперзвукового оружия, скорость которого способна пятикратно превышать скорость звука.

Американская газета The Washington Post полагает, что пуск ракеты произошел на фоне роста напряжения в дипломатических отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Россия испытала во второй раз новейшую межконтинентальную баллистическую ракету и ядерное оружие «Сармат» в пятницу, спустя день после выдворения 60 американских дипломатов из страны», – отмечает издание (перевод Рен-ТВ) и напоминает прозвучавшие после речи Путина 1 марта слова представителя Пентагона Даны Уайт: «Нам нужно гарантировать, что мы обладаем средствами для надежного ядерного сдерживания, и мы уверены, что готовы защитить эту страну, неважно, от чего».

А телеканал CNBC также подчеркивает, что пуск ракеты произошел на фоне растущих противоречий с Москвой, связанных с делом Скрипалей.