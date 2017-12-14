Кремль прокомментировал «заявление» Трампа о победе в гонке вооружений

Информация СМИ о якобы словах президента США Дональда Трампа в разговоре с Владимиром Путиным про победу Штатов в гонке вооружений не соответствует действительности, этой фразы не было, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора – мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым. А российская сторона никогда не предавала публичности, гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, действительно ли звучали такие слова Трампа в разговоре с Путиным.

Напомним, ранее в пятницу телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов к гонке вооружений с Москвой и может ее выиграть.