Финская журналистка увидела в Петербурге «маленький городок»

Жители Санкт-Петербурга считают свой город культурной столицей России, но мегаполис вызывает ощущение «маленького городка», заявила финская журналистка Черстин Крунвалль.

По ее мнению, такое отношение петербуржцев вызывает «тихую улыбку», поскольку в России именно Москва символизирует «динамичное развитие, скорость, благосостояние и некоторое высокомерие», а Санкт-Петербург является дружелюбным мегаполисом и создает при этом ощущение «маленького городка».

«Культурная жизнь в Санкт-Петербурге интересная и очень высокого уровня, но все-таки, по моему мнению, она уступает московской», – приводит слова Крунвалль РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

Она считает забавным и «непостижимым» желание петербуржцев доказать, что их город «лучше, чем столица страны». В Москве, как кажется финской журналистке, такое отношение не встречается.

Также в Санкт-Петербурге, по ее словам «все немного медленнее, немного беднее и немного более консервативно, чем в Москве».

При этом Крунвалль заверила, что ей нравятся оба города: «Город – это вам не верный муж, а значит, можно любить и два».