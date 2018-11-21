Тяжелый автомат для российского спецназа впечатлил американцев

Тяжелый автомат ШАК-12 для российского спецназа, созданный по заказу ФСБ России, обладает впечатляющей огневой мощью, пишет американское военно-политическое издание National Interest.

Как пишет National Interest, у ШАК-12 узкая специализация, позволяющая пожертвовать сбалансированными боевыми характеристиками. ШАК-12 должен поражать противника, который из-за адреналина или различных веществ может не чувствовать ранений. В частности, речь идет о ситуациях с захватом заложников, когда противнику нельзя позволить продолжать вести огонь, передает РИА «Новости».

ШАК-12 с его патронами 12,7-мм в ближнем бою (дистанция стрельбы – менее 100 м) может нейтрализовать цель даже при касательном попадании или стрельбе сквозь стены.

При этом у автомата три типа боеприпасов: бронебойные, дозвуковые (с использованием глушителя) и с алюминиевым сердечником (высокий показатель останавливающего действия, низкая способность к рикошету).

National Interest пишет, что такой автомат отлично подойдет подразделениям ФСБ и, как ожидается, будет использоваться в контртеррористических операциях.

Кроме того, ШАК-12 «агрессивно» продвигается на экспорт.