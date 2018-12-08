Член ОП рассказал о главных итогах форума «Единой России»

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8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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«Единая Россия» станет более открытой

Владимир Путин напомнил, что «Единая Россия» в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
В Москве завершился двухдневный съезд «Единой России». Выступивший перед делегатами Владимир Путин призвал работать на результат, а не топтаться на месте, и не допускать заносчивости и хамства. После обсуждения кодекса поведения было решено создать партийную комиссию по этике. По оценке наблюдателей, такое стремление к обновлению поможет ЕР осуществить легкий ребрендинг, а «какое-то количество членов партии останется без партбилетов». Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
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Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      Обсуждение: 9 комментариев

      «Яндекс» представил новый телефон

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          Член ОП рассказал о главных итогах форума «Единой России»

          8 декабря 2018, 19:21

          Текст: Андрей Резчиков

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          «То, что обозначил президент и председатель партии, – это значит искоренять моменты, когда действия одного из членов партии, тем более депутата или чиновника, могут дискредитировать ЕР, поэтому это нужно регулировать эти вопросы внутри цеха», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков об итогах съезда «Единой России». Он особо отметил выступление Владимира Путина, который призвал ЕР заслуживать авторитет упорным трудом.

          Член Общественной палаты России, сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Константин Комков рассказал, что в ходе двухдневного съезда «Единой России» особый интерес у него вызвало то, что партия провозгласила о создании Центра поддержки гражданских инициатив и намерена активно развивать работу с некоммерческими организациями (НКО).

          «Партия обозначила, что будет помогать некоммерческим проектам, оказывать структурную и методологическую поддержку с помощью своих региональных отделений. Мне, как члену Общественной палаты, это импонирует. В последние годы у партийных проектов «Единой России» были созданы общественные советы, то есть не члены партии, а лидеры общественного мнения могли быть привлечены к партийным проектам. Поэтому этот элемент поддержки, который был обозначен на съезде, – положительная практика», – рассказал Комков.

          В субботу председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву перед открытием пленарного заседания партийцы презентовали проект Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Как отметил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский, проект, организованный на базе сторонников «Единой России», сейчас работает над реализацией 200 заявок. Некоторым гражданам уже помогли в реализации их инициатив.

          «Мы хотим стать настоящим, в хорошем смысле слова, лоббистом интересов гражданского общества, чтобы любой общественник или представитель НКО знал, что самый короткий путь к реализации хорошей идеи лежит через Центр поддержки гражданских инициатив и партию «Единая Россия», – рассказал Боярский.

          Также Комков приветствовал решение делегатов съезда создать партийный университет. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, подробно об этом рассказала накануне замсекретаря генерального совета партии Ольга Баталина.

          «Мы понимаем, что разные форматы и подходы реализуются за счет партийной учебы. Конечно, учить надо. Примеры больших советских партийных школ оправданы. Нужно учить работе и взаимодействию. Отмечу намерение более активно использовать современные цифровые технологии в структурах для членов партии. Если это реализуется, то это будет неплохой опыт, он будет неплохо выглядеть даже на мировом партийном уровне», – считает эксперт ЭИСИ.

          Что касается выступления президента России Владимира Путина, который в субботу обратился к частникам съезда со словами о том, что партии не следует допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях, то Комков подчеркнул, что лозунг: слышать и работать для людей – сегодня наиболее востребован.

          «То, что обозначил президент и председатель партии – это, конечно, искоренять все эти моменты, когда действия одного из членов партии, тем более депутата или чиновника, могут дискредитировать ЕР, поэтому это нужно регулировать внутри цеха, внутри самой партии. То, что обсуждалось среди экспертов и сообщества по поводу этического кодекса, на мой взгляд, эта ситуация оправдана и она позволит сделать легкий ребрендинг партии на сегодняшнем этапе», – подытожил Константин Комков.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, XVIII съезд «Единой России» проходил с пятницы по субботу. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018». Делегаты решили разработать собственный «моральный кодекс». Как пояснила Баталина, последние резонансные высказывания ряда региональных чиновников заставили задуматься о необходимости создания такого свода этических норм.

          В субботу, во второй день съезда, прошел программный форум в формате четырех дискуссионных площадок. В ходе пленарного заседания выступили председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин.

          Глава государства, в частности, заявил о том, что самое важное дело для партии – «это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить». «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – сказал Владимир Путин.



           
           
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