Член ОП рассказал о главных итогах форума «Единой России»

«То, что обозначил президент и председатель партии, – это значит искоренять моменты, когда действия одного из членов партии, тем более депутата или чиновника, могут дискредитировать ЕР, поэтому это нужно регулировать эти вопросы внутри цеха», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Константин Комков об итогах съезда «Единой России». Он особо отметил выступление Владимира Путина, который призвал ЕР заслуживать авторитет упорным трудом.

Член Общественной палаты России, сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Константин Комков рассказал, что в ходе двухдневного съезда «Единой России» особый интерес у него вызвало то, что партия провозгласила о создании Центра поддержки гражданских инициатив и намерена активно развивать работу с некоммерческими организациями (НКО).

«Партия обозначила, что будет помогать некоммерческим проектам, оказывать структурную и методологическую поддержку с помощью своих региональных отделений. Мне, как члену Общественной палаты, это импонирует. В последние годы у партийных проектов «Единой России» были созданы общественные советы, то есть не члены партии, а лидеры общественного мнения могли быть привлечены к партийным проектам. Поэтому этот элемент поддержки, который был обозначен на съезде, – положительная практика», – рассказал Комков.

В субботу председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву перед открытием пленарного заседания партийцы презентовали проект Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Как отметил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский, проект, организованный на базе сторонников «Единой России», сейчас работает над реализацией 200 заявок. Некоторым гражданам уже помогли в реализации их инициатив.

«Мы хотим стать настоящим, в хорошем смысле слова, лоббистом интересов гражданского общества, чтобы любой общественник или представитель НКО знал, что самый короткий путь к реализации хорошей идеи лежит через Центр поддержки гражданских инициатив и партию «Единая Россия», – рассказал Боярский.

Также Комков приветствовал решение делегатов съезда создать партийный университет. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, подробно об этом рассказала накануне замсекретаря генерального совета партии Ольга Баталина.

«Мы понимаем, что разные форматы и подходы реализуются за счет партийной учебы. Конечно, учить надо. Примеры больших советских партийных школ оправданы. Нужно учить работе и взаимодействию. Отмечу намерение более активно использовать современные цифровые технологии в структурах для членов партии. Если это реализуется, то это будет неплохой опыт, он будет неплохо выглядеть даже на мировом партийном уровне», – считает эксперт ЭИСИ.

Что касается выступления президента России Владимира Путина, который в субботу обратился к частникам съезда со словами о том, что партии не следует допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях, то Комков подчеркнул, что лозунг: слышать и работать для людей – сегодня наиболее востребован.

«То, что обозначил президент и председатель партии – это, конечно, искоренять все эти моменты, когда действия одного из членов партии, тем более депутата или чиновника, могут дискредитировать ЕР, поэтому это нужно регулировать внутри цеха, внутри самой партии. То, что обсуждалось среди экспертов и сообщества по поводу этического кодекса, на мой взгляд, эта ситуация оправдана и она позволит сделать легкий ребрендинг партии на сегодняшнем этапе», – подытожил Константин Комков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, XVIII съезд «Единой России» проходил с пятницы по субботу. В первый день работали три дискуссионные площадки – «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018». Делегаты решили разработать собственный «моральный кодекс». Как пояснила Баталина, последние резонансные высказывания ряда региональных чиновников заставили задуматься о необходимости создания такого свода этических норм.

В субботу, во второй день съезда, прошел программный форум в формате четырех дискуссионных площадок. В ходе пленарного заседания выступили председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин.

Глава государства, в частности, заявил о том, что самое важное дело для партии – «это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить». «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – сказал Владимир Путин.