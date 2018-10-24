Как семь заповедей изменят «Единую Россию»

«Важнейшая задача – стать социальным лифтом для неравнодушных людей всех возрастов, в первую очередь молодежи», – сказал, обращаясь к участникам 18-го съезда «Единой России», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Лейтмотивом съезда стало слово «обновление» – перезагрузку обещают и уставу партии, и методам работы с избирателями.

«Единая Россия» разработает собственный «моральный кодекс» – этические нормы, согласно которым партийцы должны избегать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории. Об этой инициативе единороссов стало известно в ходе работы XVIII съезда партии, который стартовал в пятницу в Москве.

Как пояснила на съезде замсекретаря генерального совета партии Ольга Баталина, последние резонансные высказывания ряда региональных чиновников заставили задуматься о необходимости создания такого свода этических норм.

В целом по первому дню работы съезда сложилось впечатление: уроки из недавнего опыта – в том числе сентябрьской избирательной кампании – усвоены правящей партией и послужили основой для обновления ее курса.

«Единая Россия» выиграла сентябрьские выборы, получив в общей сложности 60% мандатов в региональных законодательных собраниях и городских думах», – напомнил делегатам и гостям съезда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Он особо выделил: единороссы показали лучшие результаты там, «где было большее количество встреч и откровенных разговоров» – не исключая и такой трудной темы, как пенсионные новшества.

Кириенко подчеркнул:

«Там, где представители партии не боялись, не прятались, открыто шли на разговор, проводили многочасовые, порой сложные встречи – там и доверие людей».

Для людей «самое главное – когда с ними говорят честно, их мнение уважают», добавил он.

Площадкой для встреч и дискуссий стал и сам съезд «Единой России», собравший больше, чем в прошлые разы, делегатов из регионов (3,5 тыс. против 2,5 тыс. в 2017 году). Первый день съезда прошел в новом и необычном формате. Синхронно работали три дискуссионных площадки, обсуждение на каждой из которых было весьма бурным (так что через легкие перегородки, временно разделившие огромные залы столичного «Крокус-Экспо», было хорошо слышно происходящее у «соседей»).

Названия площадок соответствовали трем главным словам, которые часто звучали на съезде – «Открытость», «Лидерство» и «Обновление». На «Обновлении» и прозвучало предложение принять упомянутые выше партийные «заповеди», а также было заявлено, что обновится устав партии.

«Сегодня было озвучено семь норм, практически в каждой из них упомянуто главное богатство нашей страны – это человек», – пояснил газете ВЗГЛЯД замглавы комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов. Он довел до сведения тех, кто присутствовал на дискуссионной площадке, предложения участников региональных дискуссий «Обновление-2018» – они активно шли в преддверии съезда.

Первое правило – каждый партиец обязан «относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций».

Во-вторых, единоросс должен стремиться «исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей».

Третье правило касается «нетерпимости к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов».

Четвертое правило: придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.

Правило пятое –

если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.

Шестое правило – единороссам предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции.

Наконец, правило номер семь – «выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ».

«Мы говорим о внимании, заботе, уважении, оказании помощи. Говорится о требованиях, которые предъявляются членам и сторонникам, кандидатам, избранным от партии, это личная скромность каждого кандидата, недопустимость поступков, порочащих партию», – подчеркнул депутат Красов. «Немаловажная шестая норма: на партийных площадках могут происходить различные дискуссии и высказываться различные точки зрения, но когда принято окончательное решение, то партийная позиция должна быть единой и консолидированной».

Для того, чтобы заработала действенная связь с обществом, единороссы делают ставку на новые технологии. На соседней с «Обновлением» площадке, которая получила название «Открытость», участник рабочей группы «Цифровая партия» Вячеслав Сатеев сообщил: «Единая Россия» запускает информационную систему «Избиратель – депутат», которая включает единую базу депутатов и сенаторов – единороссов и содержит всю необходимую информацию об их работе, округах и приемных. Еще один сетевой проект – база лучших региональных инициатив. Она будет сформирована сторонниками «Единой России» – об этом на той же площадке «Открытость» рассказал координатор Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), депутат Госдумы Сергей Боярский.

Помимо обращения к новейшим технологиям, важной частью обновления «Единой России» должно стать «хорошо забытое старое» – единороссы откроют Высшую партийную школу.

«Единая Россия» сегодня презентовала большую систему партийного обучения, в которой предполагается готовить и однопартийцев, и беспартийных граждан, разделяющих ценности ЕР, – пояснила газете ВЗГЛЯД замсекретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина. – Школа агитатора – это обучение первичного звена, о котором сегодня очень много говорили потому, что первый контакт у рядовых партийцев происходит именно с ними. И ЕР строит свои агитационные сети, опираясь именно на первичное отделение партии».

Проект возник не на пустом месте. «Отдельные направления политического обучения были всегда», – отметила Баталина. «Это были и модели гражданского университета, и модели самых разных образовательных курсов, но сегодня так быстро меняются внешние вызовы, что обновление компетенций, знаний и навыков должно происходить достаточно оперативно», – пояснила она.

Обучение в рамках образовательного модуля «ПолитСтартап» рассчитано, по ее словам, «на молодых по политическому стажу, но не по возрасту кандидатов», которые хотели бы в дальнейшем участвовать в открытой процедуре предварительного голосования, для чего им необходимы дополнительные политические навыки, опыт и компетенции, которые они могут получить в рамках проекта. По словам Баталиной, этот модуль предназначен для тех, кто работает в региональных исполкомах ЕР, на местном или на региональном уровне.

Обновление подразумевает и ротацию кадров. Сотрудники региональных исполкомов уходят работать в аппараты законодательных органов власти, а также в исполнительную власть, поэтому обновления их состава серьезные, подчеркнула Баталина. «Кадровая ротация есть. Мы являемся кадровым резервом для очень многих структур, и очень важно, чтобы, заступая на свои новые должности, люди могли тут же пройти профессиональное обучение, связанное со спецификой их деятельности», – отметила замсекретаря генсовета.

«Модуль, о котором говорили сегодня, – это высший уровень обучения, – пояснила Баталина. – В нем предполагается обучение по четырем образовательным направлениям – политические менеджеры, секретари, заместители секретарей, политические руководители регионов, руководители региональных исполкомов».

Второй блок – это политические технологии, те специалисты, которые занимаются организацией избирательных кампаний.

Третий блок – блок политических лидеров. «В этом блоке могут принимать участие как члены партии, сторонники партии, так и беспартийные граждане, которые получат рекомендацию от членов руководящих органов партии», – рассказала Баталина, уточнив, что делается это для того, чтобы было понятно, что человек, являясь беспартийным, разделяет ценностные основы ЕР и готов работать с ней дальше.

Стоит отметить, что модуль «Политический лидер» сегодня был запущен и на сайте politleader.er.ru. Сегодня же стартовал сбор заявок на предстоящее обучение, пояснила Баталина. Форматы обучения, по словам депутата, «предусмотрены разные: и очные, и очно-заочные. Также в учебную программу войдут тренинги, лекции и интересные образовательные мероприятия».

«Очень многие люди хотят сегодня попробовать себя в политической деятельности. И совершенно не обязательно в деятельности только депутатского корпуса работать. Например, в рамках политических партийных проектов можно работать в Центре поддержки гражданских инициатив, заниматься прямым политическим строительством или участвовать в проведении избирательных кампаний. Для всего этого необходим опыт политических знаний и компетенция», – отметила Баталина.

«Возможно, в этой части и есть определенная преемственность с Высшей партийной школой (советских времен – прим. ВЗГЛЯД), потому что те навыки, которые давали в советское время, тоже были ориентированы на формирование необходимых компетенций для проведения публичной политической деятельности в том виде, в котором она была востребована в то время», – добавила она.

Какие-то формы работы могут быть позаимствованы из прошлого, но в целом партию ориентировали на работу на будущее, а это значит – на большее внимание к молодежи.

«Я хотел бы поддержать проект школ. Мне кажется, что это важнейшая вещь для партии, – подчеркнул, выступая на площадке «Обновление», первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. – Главное богатство страны – это люди; люди – единственный ресурс партии. Поэтому крайне важно, чтобы партия была социальным лифтом.

Запрос общества на обновление – как об этом говорили коллеги, и я с ними совершенно согласен – подразумевает и запрос на самореализацию».

Кириенко напомнил о том, что год назад президент инициировал целую серию проектов, адресованных различным категориям.

И, как подчеркнул первый замглавы администрации, только на конкурс для школьников «Мой первый бизнес» было подано более 650 тыс. заявок, на проект для молодых управленцев «Лидеры России» – более 230 тыс., на студенческий проект «Олимпиада «Я – профессионал» – более 520 тыс. заявок. В общей сложности 1,5 млн россиян выразили желание поучаствовать в проектах, которые дают возможность социального роста. Это яркое подтверждение общественного запроса на самореализацию и опровержение того, что у молодого поколения якобы нет целей, подчеркнул Кириенко. Он отметил: «Важнейшая задача партии – возможность стать социальным лифтом для неравнодушных и активных людей всех возрастов, и в первую очередь – молодежи».