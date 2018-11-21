Мадагаскар решил отозвать признание независимости Косово

Министерство иностранных дел Мадагаскара уведомило Сербию о том, что отзывает признание независимости самопровозглашенной Республики Косово.

В сообщении МИД Сербии говорится о получении ноты от МИД Мадагаскара, в котором республика отзывает признание независимости Косово, передает RT.

Нота была направлена 5 декабря, в среду.

Отмечается, Мадагаскар стал 12-м государством, которое отозвало признание Косова в последнее время. Ранее Соломоновы Острова отозвали признание независимости этой республики.