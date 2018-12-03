Соломоновы Острова отозвали признание Косово

Признание Косово Соломоновыми Островами отозвано, сообщают СМИ.

Приштинский телеканал KTV отметил, что «число признавших Косово государств продолжает снижаться». Нота об отзыве признания была передана 28 ноября представительству Косово в Канберре, передает РИА «Новости».

Косово переданы два документа. В первом канцелярия Соломоновых Островов в Австралии сообщает об отзыве признания; во втором поясняется, что решение останется в силе, «пока не завершатся переговоры Белграда и Приштины под эгидой ЕС».

МИД в Приштине отрицает получение официальных извещений от Соломоновых Островов.

Напомним, признание независимости Косово отозвали Либерия, Содружество Доминики, Суринам, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа-Новая Гвинея, Лесото и Гренада.

Отделение Косово также не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.