Лавров сравнил действия России и США в случае с нарушителями границы

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя задержание украинских моряков в Керченском проливе, напомнил, что Россия не поступала, как власти США, приказавшие стрелять на поражение по нарушителям границы с Мексикой.

«Когда закончится следствие, будет суд», – сказал министр, комментируя ситуацию вокруг задержанных украинских моряков.

Глава ведомства напомнил, что военные «нарушили международное право и российские законы, вторглись в территориальные воды Российской Федерации незаконно, не покидали эти воды, отказывались отвечать на запросы». «Это преступление, которое, я думаю, в любой стране считается таковым. Посмотрите: на границе с Мексикой с США, там просто приказ отдан стрелять на поражение любого, кто пересечет границу, мы так не поступали», – заметил министр, передает РИА «Новости».

Также Лавров объяснил, зачем украинский президент Петр Порошенко ввел в своей стране военное положение.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого инцидента в ряде областей и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории Киев ввел режим военного положения на 30 суток.