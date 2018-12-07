Лавров рассказал о значении мирного договора с Японией

Подписание мирного договора между Россией и Японией подразумевает признание итогов Второй мировой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Как объявили президент (Владимир) Путин и премьер-министр (Синдзо) Абэ в Сингапуре, достигнута договоренность придать дополнительный импульс переговорам о заключении мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации сказано, что мирный договор должен быть заключен, прежде чем начнется какой-либо разговор о чем бы то ни было», – заявил он, передает РИА «Новости».

Министр добавил, что «заключение мирного договора означает ни много, ни мало признание итогов Второй мировой войны».

«И мы говорим нашим японским партнерам, что это является абсолютно непреложным первым шагом на всем нашем пути, связанном с мирным договором, и мы ожидаем, что такой шаг будет сделан, потому что иначе нельзя ничто другое обсуждать», – отметил Лавров.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо АбэАбэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.