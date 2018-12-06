Адвокат: КС России вынес законное постановление о границе Чечни и Ингушетии

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6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
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Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
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В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
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Волонтеры стали «надегой» России

Президент отметил заслуги создателя проекта «Здоровое село» Антона КоротченкоФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Помощь пациентам хосписов, забота об инвалидах, сохранение природы и открытие нашей страны для гостей со всего мира – все это нужно не только непосредственным адресатам помощи, но и всему обществу. С таким напутствием к участникам завершившегося в Москве Международного форума волонтеров обратился Владимир Путин. Кто из многомиллионной армии «добровольцев» в среду удостоился звания лучших из лучших?  Подробности...
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Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Адвокат: КС России вынес законное постановление о границе Чечни и Ингушетии

          6 декабря 2018, 12:22

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          Постановление Конституционного суда России о том, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит Основному закону страны, вынесено в четверг в соответствии с нормами законодательства, а спорного решения Конституционного суда Ингушетии вообще не должно было быть, так как он не вправе рассматривать данный вопрос, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Адвокатской палаты Москвы Даниил Берман.

          «Полагаю, что ситуация сложилась очень интересная: КС Ингушетии не должен был вообще рассматривать заявление по этому вопросу, поскольку региональный КС вправе проверять на соответствие Конституции только не вступившие в силу договоры субъекта. Конституционный суд Российской Федерации в данном случае как раз выполнил свою функцию», – пояснил Берман.

          «Обращаться любой из сторон этого спора следовало именно в КС РФ. Но злые языки, безусловно, теперь будет разыгрывать карту того, что «фактически через Конституционный суд РФ было отменено решение Конституционного суда Ингушетии». Ответственность за подобное – полностью лежит на КС Ингушетии, поскольку, как уже было сказано раньше, – они не должны были принимать решение по этому вопросу», – подчеркнул эксперт.

          «Таким образом, как бы это ни выглядело, КС РФ вынес сегодня постановление в соответствии с законом, а спорного решения КС Ингушетии – вообще не должно было быть, поскольку закон не давал им права рассматривать этот вопрос», – заключил адвокат.

          Ранее в четверг, 6 декабря, Конституционный суд России провозгласил постановление, согласно которому не найдено противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.

          В материалах пресс-службы суда говорится: в постановлении Конституционный суд отметил, что, согласно Основному закону РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом Федерации.

          «Если границы между двумя сопредельными субъектами отсутствуют, то речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границ. В данном деле утверждение границы Советом Федерации не предполагается», – передает «Интерфакс» материалы пресс-службы.

          КС напомнил, что граница между Ингушетией и Чечней с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения соглашения от 26 сентября установлена не была.

          В своем постановлении суд отметил, что органы власти субъекта России вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между субъектами, в то время как вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к организации границы между субъектами.

          Суд подчеркнул, что Конституция России непосредственно не устанавливает, в каких случаях является обязательным проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориями.

          «При этом Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границ с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границ с соседней республикой», – отмечается в материалах.

          В своем постановлении суд подчеркнул, что закон Ингушетии об утверждении соглашения о границах с Чеченской республикой является специальным и содержит всего две статьи, которыми утверждается и вводится в действие данное соглашение. В связи с этим не предполагается ни изменение концепции законопроекта, ни внесение депутатами правок в текст. Таким образом, отступления от процедурных требований при принятии закона были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности закона.

          Суд добавил, что КС Ингушетии уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции республики не вступивших в силу договоров и соглашений, а запрет проверять конституционность вступившего в силу соглашения не может быть преодолен проверкой закона, утвердившего это соглашение.

          «Признание такого закона неконституционным влечет возможность неправомерного прекращения действия заключенного договора», – говорится в пресс-релизе.

          Таким образом, постановил КС РФ, соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон не противоречит Конституции РФ.

          Напомним, благодаря соглашению о границе, которое подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, Ингушетия даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

          Политолог Аждар Куртов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что ситуация в Ингушетии перешла «в правовую плоскость», и в этом «заслуга как федеральных властей, полпреда», так и самого Евкурова.

          В Кремле говорили, что отслеживают ситуацию по границе между Ингушетией и Чечней.


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