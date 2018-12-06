Адвокат: КС России вынес законное постановление о границе Чечни и Ингушетии

Постановление Конституционного суда России о том, что соглашение об установлении границ между Ингушетией и Чечней не противоречит Основному закону страны, вынесено в четверг в соответствии с нормами законодательства, а спорного решения Конституционного суда Ингушетии вообще не должно было быть, так как он не вправе рассматривать данный вопрос, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Адвокатской палаты Москвы Даниил Берман.

«Полагаю, что ситуация сложилась очень интересная: КС Ингушетии не должен был вообще рассматривать заявление по этому вопросу, поскольку региональный КС вправе проверять на соответствие Конституции только не вступившие в силу договоры субъекта. Конституционный суд Российской Федерации в данном случае как раз выполнил свою функцию», – пояснил Берман.

«Обращаться любой из сторон этого спора следовало именно в КС РФ. Но злые языки, безусловно, теперь будет разыгрывать карту того, что «фактически через Конституционный суд РФ было отменено решение Конституционного суда Ингушетии». Ответственность за подобное – полностью лежит на КС Ингушетии, поскольку, как уже было сказано раньше, – они не должны были принимать решение по этому вопросу», – подчеркнул эксперт.

«Таким образом, как бы это ни выглядело, КС РФ вынес сегодня постановление в соответствии с законом, а спорного решения КС Ингушетии – вообще не должно было быть, поскольку закон не давал им права рассматривать этот вопрос», – заключил адвокат.

Ранее в четверг, 6 декабря, Конституционный суд России провозгласил постановление, согласно которому не найдено противоречий Основному закону страны в соглашении об установлении границ между Ингушетией и Чечней, а также в закрепившем его законе.

В материалах пресс-службы суда говорится: в постановлении Конституционный суд отметил, что, согласно Основному закону РФ, сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом Федерации.

«Если границы между двумя сопредельными субъектами отсутствуют, то речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границ. В данном деле утверждение границы Советом Федерации не предполагается», – передает «Интерфакс» материалы пресс-службы.

КС напомнил, что граница между Ингушетией и Чечней с момента преобразования Чечено-Ингушской республики и до заключения соглашения от 26 сентября установлена не была.

В своем постановлении суд отметил, что органы власти субъекта России вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между субъектами, в то время как вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к организации границы между субъектами.

Суд подчеркнул, что Конституция России непосредственно не устанавливает, в каких случаях является обязательным проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориями.

«При этом Конституция Ингушетии предусматривает учет мнения населения соответствующей территории, но только при изменении границ. Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границ с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границ с соседней республикой», – отмечается в материалах.

В своем постановлении суд подчеркнул, что закон Ингушетии об утверждении соглашения о границах с Чеченской республикой является специальным и содержит всего две статьи, которыми утверждается и вводится в действие данное соглашение. В связи с этим не предполагается ни изменение концепции законопроекта, ни внесение депутатами правок в текст. Таким образом, отступления от процедурных требований при принятии закона были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности закона.

Суд добавил, что КС Ингушетии уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции республики не вступивших в силу договоров и соглашений, а запрет проверять конституционность вступившего в силу соглашения не может быть преодолен проверкой закона, утвердившего это соглашение.

«Признание такого закона неконституционным влечет возможность неправомерного прекращения действия заключенного договора», – говорится в пресс-релизе.

Таким образом, постановил КС РФ, соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон не противоречит Конституции РФ.

Напомним, благодаря соглашению о границе, которое подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров, Ингушетия даже приобрела территорию – несколько тысяч гектаров земли будут закреплены не за Бамутским лесничеством в Чечне, а за Сунженским лесничеством в Ингушетии. На севере для выравнивания границы Ингушетия и Чечня передают друг другу ровно по 1 тыс. 890 гектаров.

Политолог Аждар Куртов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявлял, что ситуация в Ингушетии перешла «в правовую плоскость», и в этом «заслуга как федеральных властей, полпреда», так и самого Евкурова.

В Кремле говорили, что отслеживают ситуацию по границе между Ингушетией и Чечней.